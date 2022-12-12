Пушилин рассказал о продвижении войск РФ по всей линии соприкосновения в Донбассе

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Союзные войска продвигаются вдоль всей линии соприкосновения. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Политик также добавил, что на одних участках это продвижение составляет от 100 до 200 метров в день, при этом где-то важны и 10-20 метров, если это «улучшает позиции» российских подразделений.

Пушилин кроме того заявил в видеообращении на своем канале в Telegram об усилении контрбатарейной борьбы в связи с участившимися обстрелами территории Донецка со стороны украинских сил. По его словам, противник устраивает веерные обстрелы по центру города со стороны Нетайлово и Тоненького.

По информации врио главы ДНР, чтобы уберечь свои огневые точки от контрбатарейных ударов, украинские боевики ведут обстрелы из карьеров. Говоря об успехах, Пушилин заметил, что уничтожены огневые точки противника, также есть уничтожения установок «Града».

В начале декабря врио главы республики заявил, что подразделения Народной милиции ДНР сжимают кольцо вокруг города Авдеевка.