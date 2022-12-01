Пушилин: подразделения ДНР сжимают кольцо вокруг Авдеевки

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Подразделения ДНР сжимают кольцо вокруг города Авдеевка. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщил врио главы региона Денис Пушилин.

— Наши подразделения продолжают продвигаться, в том числе сжимая кольцо вокруг Авдеевки, приближаясь к тем точкам, с которых сейчас ведется обстрел по жилым районам Донецка, — рассказал он в Telegram-канале.

Пушилин также сообщил, что успехи есть на Марьинском и Артемовском направлениях.

Союзные силы достигли огневого контроля всех основных дорог на Артемовском направлении спецоперации. Об этом 1 декабря сообщил советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Игорь Кимаковский. Он добавил, что из-за текущей ситуации украинской армии приходилось перемещаться фактически по полям.

Накануне Денис Пушилин сообщил, что освобождение Курдюмовки перекроет пути снабжения украинской армии по трассе Горловка — Артемовск. Он отметил, что данный факт привел к сильному сопротивлению со стороны ВСУ в данных населенных пунктах, бои за их освобождение проходили трудно.