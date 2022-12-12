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Новый проездной абонемент появится в Москве для школьников и студентов

Полина Долганова
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Новый проездной абонемент появится в Москве для школьников и студентов
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Новый проездной абонемент для школьников, студентов и аспирантов появится в Москве. Его можно будет использоваться для всех видов транспорта. Об этом рассказал руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

Уточняется, что приобрести абонемент будет выгоднее, нежели купить два отдельных льготных билета на метро и наземный транспорт. Оформить новый проездной на 30 и на 90 дней можно будет со 2 января.

По словам Ликсутова, с новым проездным столичные учащиеся в общей сложности сэкономят свыше 70 миллионов рублей за год. Экономия от нового билета для каждого школьника, студента и аспиранта составит 55 рублей при покупке абонемента на 30 дней и 155 рублей при покупке абонемента на 90 дней, передали на официальном сайте мэра Москвы.

До этого Ликсутов рассказал, что в Москве уже 220 тысяч пассажиров оплачивают проезд по Face Pay, так как этот способ является быстрым, легким, выгодным и безопасным. По словам заммэра, в следующем году к системе присоединится речной транспорт.

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