Минздрав выпустил список недопустимых для врачей слов

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Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ опубликовал список слов, недопустимых для врачей при разговоре с пациентом.

— При общении с пациентом необходимо использовать скрипты разговора или речевые модули. <...> В описании рекомендуемых приемов общения оператора кол-центра настоящие рекомендации ограничиваются тем, чего говорить не следует, — говорится в публикации.

Так, медикам рекомендовали отказаться от обращений «девушка», «молодой человек» и «мужчина», а вместо этого использовать «вы», «скажите, пожалуйста» или называть имя пациента. Кроме того, врачей попросили исключить фразы «не знаю, кто вам такое сказал» и «а мы-то здесь причем?».

Помимо этого, врачам посоветовали в разговоре с пациентом не возлагать на него вину, а также не использовать фразы по типу «вы меня, конечно, извините, но», «вы что-то путаете», «вы меня не слышите» и «что вас еще не устраивает?».

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