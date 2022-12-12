Третий сезон театрального фестиваля «Серебряная астра» начался в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Третий сезон театрального фестиваля «Серебряная астра» проекта «Московское долголетие» начался в столице, граждане старшего поколения в рамках фестиваля поставят спектакль из пяти новелл. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства города в понедельник, 12 декабря.

— В этом году участники проекта в тандеме с молодыми режиссерами поставят авторский спектакль из пяти новелл. Сценарии к ним написаны специально к фестивалю, и каждая история может в дальнейшем существовать как отдельное произведение, — пояснил заместитель главы столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.

По его словам, в театральных студиях «Серебряной астры» занимаются более тысячи граждан преклонного возраста. Репетиции итогового спектакля идут с ноября, также продолжается работа по выбору подходящих декораций и инвентаря.

На официальном сайте мэра Москвы напомнили, что посмотреть спектакль можно будет в социальных сетях проекта «Московское долголетие» накануне Нового года.

До этого сообщалось, что в проекте «Московское долголетие» уже начало работать более 500 групп по 12 иностранным языкам. Так, около 15 тысяч москвичей старшего поколения изучают английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, китайский, японский, турецкий, арабский и другие языки.