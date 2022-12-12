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Российский военный рассказал, как в зоне спецоперации спасают сбитых пилотов

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Российский военный рассказал, как в зоне спецоперации спасают сбитых пилотов
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Экипаж поисково-спасательной группы армейской авиации круглые сутки несет боевое дежурство в зоне СВО. Только за день может быть до пяти боевых вылетов. Об этом рассказал глава поисково-спасательной службы бригады армейской авиации Воздушно-космических сил РФ.

По его словам, работа спасателей заключается в поиске и эвакуации сбитых летчиков, которые выполняют боевые задачи.

Также поисково-спасательные группы могут привлекаться для эвакуации раненых участников спецоперации.

По словам начальника службы бригады, спасать военных приходится в очень опасных условиях, так как иногда раненых приходится забирать непосредственно с поля боя.

— Нашей работы особо не видно, она видна, когда что-то случается. Ежедневная боевая работа. Мы в день делаем по пять вылетов, не куда-то, а туда именно, где «жарко». Где каждый день тебя могут сбить, — цитирует собеседника РИА Новости.

В Главном военном клиническом госпитале имени академика Н. Н. Бурденко проходят лечение раненые участники спецоперации. Недавно корреспондент «Вечерней Москвы» встретилась с пациентами в медицинском учреждении и узнала, как проходят их лечение и реабилитация. Бойцы поделились своими историями о воинской службе: рассказали, кто сможет вернуться в строй, чтобы защищать Родину, а кто продолжит нести службу уже в иной должности.

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