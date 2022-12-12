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Велосипедист-нарушитель попал под машину на Шипиловской улице в Москве

Полина Долганова
Происшествия
Велосипедист-нарушитель попал под машину на Шипиловской улице в Москве
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Москва, Шипиловская улица, 44/27 Карта всех событий

Авария с участием велосипедиста, который пересекал дорогу на красный свет, произошла на юге столицы. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

ДТП произошло на Шипиловской улице в районе дома 44/27.

На месте инцидента работают сотрудники оперативных служб города. Обстоятельства произошедшего и данные о пострадавших уточняются.

Движение в районе аварии не затруднено, подытожили в дептрансе.

Видео: Telegram-канал Дептранс. Оперативно

Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах столицы за девять месяцев 2022 года снизилось на девять процентов по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы. Также снизилось количество пострадавших. Ранения получили на шесть процентов меньше людей, чем за аналогичный период 2021 года.

Помимо этого, на шесть с половиной процентов уменьшилось и общее количество ДТП на дорогах столицы.

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