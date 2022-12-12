Кластер электромобилестроения появился в столице

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В столице создали единую платформу для разработки проектов в сфере электромобилестроения. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Среди участников московского кластера электромобилестроения — представители транспортной отрасли, IT-компании, разработчики электроники, поставщики различного оборудования и материалов. Они займутся созданием компонентов и технологий для серийного производства и обслуживания легковых машин, грузовиков, электробусов, — отметила она.

Заммэра уточнила, что усилия инженеров и предпринимателей будут направлены на развитие сопутствующей инфраструктуры.

Как уточняется, новое межотраслевое объединение будет работать на базе Московского инновационного кластера (МИК). В его состав уже входит около 40 научно-исследовательских, производственных и других организаций.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в свою очередь добавил, что город активно содействует созданию и развитию технологий в данной области.

Так, по решению мэра Москвы Сергея Собянина город проведет электронный конкурс на заключение офсетного контракта на поставку аккумуляторных батарей для электротранспорта.

В рамках договора инвестор в течение трех лет построит завод, где будет выпускать такую продукцию для городского электротранспорта и электромобилей «Москвич». Уточняется, что в проект будет вложено не менее трех миллиардов рублей.

До этого сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин распорядился провести ремонт бывшего корпуса автомобильного завода «Рено», который войдет в состав особой экономической зоны «Технополис «Москва» в Печатниках.