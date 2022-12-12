Более 100 тысяч человек воспользовались порталом потребителя Москвы за два месяца

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Более 100 тысяч человек воспользовались подсказками портала потребителя Москвы за первые два месяца его работы. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в понедельник, 12 декабря.

— На портале потребителя представлено более 100 тематических статей, видеопамяток и обзоров, в которых рассказывается, на что обратить внимание в магазине или на маркетплейсе, собираясь совершить ту или иную покупку. Именно эти материалы наиболее востребованы у пользователей: с момента запуска их прочитали более 70 тысяч раз, — отметила глава Управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева.

На официальном сайте мэра Москвы добавили, что на портале потребителя также можно воспользоваться «Электронным помощником». Сервис расскажет, как правильно составить претензию или подать иск в суд. По словам министра правительства столицы, главы департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко, пользователь может быстро получить нужный ему документ после заполнения пошаговой онлайн-формы.

Об открытии портала потребителя города Москвы сообщил мэр столицы Сергей Собянин 22 сентября. С его помощью москвичи смогут узнать о своих правах в качестве покупателя или заказчика услуг. Одним из главных достоинств сервиса, по словам мэра, является то, что он не навязывает никаких платных юридических услуг.