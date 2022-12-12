Названы пять знаков зодиака, которым в 2023 году грозит нищета

Фото: shutterstock

Астрологи назвали пять знаков зодиака, представители которых в следующем году рискуют столкнуться с серьезными финансовыми сложностями.

Так, Овны почувствуют проблемы с финансами уже в январе. Им важно проявить терпение и не поддаваться панике. Продержавшись до лета, они смогут выровнять свое материальное положение.

Девы на протяжении всего года будут вынуждены работать без отдыха. В противном случае они рискуют провалиться в финансовую яму. Увидеть свет в конце тоннеля они смогут осенью.

Стрельцов удивит тот факт, что их доходы не смогут удовлетворять высокие требования. Они смогут избежать глобального провала, однако задумаются о смене работы или об открытии собственного дела.

Козерогов в целом ждет довольное неплохой год, но вот осенью для них начнутся тяжелые времена.

Рыбы почувствуют себя словно на качелях: хорошие заработки будут сменяться финансовыми дырами. Им следует заняться поиском дополнительного заработка и созданием финансовой подушки, передает rsute.ru.

Для знаков, у которых 2022 год выдался неприятным, новый 2023 год станет удачным. В их жизни все будет складываться так, как они пожелают. Многих ждет успех в любви и работе. Они смогут обрести гармонию и найти общий язык с любимым человеком.