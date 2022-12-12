Певец SHAMAN выпустил собственную аранжировку гимна России

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Российский исполнитель Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, в День Конституции опубликовал на своем YouTube-канале видео исполнения государственного гимна в собственной аранжировке. Аудиозапись аранжировки гимна России также появилась на всех популярных цифровых аудиоплатформах.

Клип певца включает кадры с концерта в Казани, где ему подпевали более четырех тысяч зрителей. В общей сложности ролики с исполнением российского гимна набрали на YouTube-канале SHAMAN свыше 15 миллионов просмотров.

Россияне впервые могли услышать государственный гимн в исполнении певца на концерте в честь Дня Государственного флага 22 августа в Ялте.

После этого эта композиция стала финальной на всех его сольных концертах. По словам Дронова, он стремился развить заложенный в гимне драйв, придав ему звучание рок-баллады и добавив в вокал фольклорные элементы, передают «Известия».

В октябре в эксклюзивной беседе с «Вечерней Москвой» музыкальный продюсер Иосиф Пригожин объяснил внезапную популярность певца SHAMAN. По его словам, автор популярного ныне хита «Я русский» шел к успеху через очень тернистый путь.