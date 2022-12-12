«Ищи кого-то другого!»: Валерия рассказала о расхождении во взглядах с Пригожиным

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Популярная российская исполнительница Валерия призналась, что не всегда готова поддержать идеи, которые ей предлагает ее муж и по совместительству продюсер Иосиф Пригожин.

— Столько было всякого хулиганства, которое я отвергала. Он говорит, что ему со мной очень тяжело. Ну извините, тогда ищите кого-то другого! Я человек с определенными какими-то взглядами, своим стержнем. Если я вдруг начну сейчас что-то вытворять, то это будет неорганично и все вокруг будут недоумевать, мол, совсем ку-ку? — разоткровенничалась певица.

По словам Валерии, она понимает, что современное время требует постоянного хайпа, однако убеждена, что «хайп хайпу рознь».

При этом однажды Пригожину все-таки удалось уговорить знаменитую жену на авантюру. В 2008 году он убедил ее сняться в откровенной фотосессии для мужского журнала. Ради этого пара вместе с популярным фотографом Антуаном Вергла прилетела в Таиланд. Однако, по словам Валерии, она настояла на том, чтобы снимки были предельно «приличными». Знаменитость тогда хотела обратиться к общественности только с одним посылом — женщина может и должна оставаться привлекательной даже после 40 лет и имея троих детей, передает Пятый канал.

В конце октября продюсер Иосиф Пригожин, ставший новым ведущим программы «Звезды сошлись» на канале НТВ, дал интервью «Вечерней Москве», в котором рассказал, что активно поддерживает традиционные ценности.