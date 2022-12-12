Ефимов: В Москворечье-Сабурове реорганизуют участок по программе КРТ

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Россия, Москва, Южный административный округ, район Москворечье-Сабурово Карта всех событий

Реорганизацией участка в районе Москворечье-Сабурово по программе комплексного развития территорий займется городской оператор — «Московский фонд реновации». Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В результате в районе Москворечье-Сабурово появится современный жилой квартал с общественно-деловыми и социальными объектами. Бюджетный эффект для столицы от реализации проекта составит около 140 миллионов рублей в год, — рассказал он.

Заместитель мэра добавил, что объем инвестиций в комплексное развитие участка площадью 7,02 гектара оценивается в 14,86 миллиарда рублей. Проект создаст в городе почти 370 новых рабочих мест.

Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что большую часть территории после комплексного развития займет жилая застройка.

В районе планируется возвести около 168 тысяч квадратных метров современной жилой застройки, дома будут переданы под заселение по программе реновации. Кроме того, на участке появится более 10,6 тысячи квадратных метров общественно-деловых и социальных объектов.

До этого Ефимов заявил, что участок бывшей промзоны «Грайвороново» на юго-востоке Москвы будет реорганизован по программе комплексного развития территорий.

Объем инвестиций в проект оценивается примерно в 38 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект для столицы составит более 1,1 миллиарда рублей.