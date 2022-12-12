Владислав Овчинский: Более 4,5 тысячи человек стали участниками проекта «Открой#Моспром» 

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики

Завершилась последняя в 2022 году серия экскурсий по столичным фабрикам и заводам. Свыше 4,5 тысячи человек приняли участие в трехнедельной программе, которая проходила с 14 ноября по 2 декабря. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

— Заключительный в этом году сезон проекта стал самым продолжительным — туры впервые проводились в течение трех недель, и масштабным — за это время состоялось около 200 экскурсий на 40 предприятиях города. К проекту в этот раз присоединилось еще шесть предприятий, среди них производители мясной продукции, детских игрушек и автокомпонентов. - рассказал глава ведомства. — Свыше 4,5 тысячи человек разных возрастов побывали в производственных цехах и музеях промпредприятий и приняли участие в мастер-классах и дегустациях продукции».

Владислав Овчинский добавил, что в этом сезоне был запущен IT-маршрут. В рамках нового направления участники посетили завод «Микрон», где увидели, как производятся чип-модули для банковских карт, загранпаспортов, билетов метро и других умных устройств – от космических аппаратов до детских игрушек. Участники экскурсий также побывали в офисе компании VK, где им рассказали о проектах и сервисах, позволяющих общаться, осваивать новые профессии, слушать музыку, смотреть и снимать видео и решать множество других задач.

Кроме того в числе новинок – экскурсия на завод «Альфа Автоматив Техноложиз». Во время тура посетители увидели, как производятся кузовные детали для автомобилей. Впервые гостей приняли на Останкинском мясоперерабатывающем комбинате в колбасном, блинном и пельменном цехах. Также на «Московском комбинате игрушек» экскурсантам показали, как создаются настольные игры, а на комбинате инновационных технологий «МонАрх» – как производятся модули квартир для строительства домов.