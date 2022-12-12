Мужчина пытался ограбить банкомат на юго-востоке Москвы с помощью молотка

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Россия, Москва, Жулебинский бульвар Карта всех событий

На юго-востоке столицы мужчина попытался молотком взломать банкомат. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин в понедельник, 12 декабря.

По его словам, инцидент произошел ранним утром в отделении одного из банков, расположенных на Жулебинском бульваре. Мужчина зашел в помещение, достал молоток и начал бить им по купюроприемнику банкомата, пытаясь его сломать. В какой-то момент у аппарата сработала сигнализация. Злоумышленник испугался и убежал, так и не добравшись до двух с половиной миллионов рублей, которые находились в банкомате.

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Вскоре полицейские задержали подозреваемого на Лермонтовском проспекте. Им оказался 37-летний ранее судимый житель Подмосковья.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу». Фигурант был заключен под стражу.

Другой похожий случай произошел на северо-западе столицы. Мужчина ночью разбил окно барбершопа и украл деньги из кассы заведения, а также напитки из холодильника. Примечательно, что перед уходом злоумышленник не упустил возможности поправить прическу и отдохнуть на мягком диване.