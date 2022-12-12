Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Мужчина пытался ограбить банкомат на юго-востоке Москвы с помощью молотка

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчина пытался ограбить банкомат на юго-востоке Москвы с помощью молотка
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве
Россия, Москва, Жулебинский бульвар Карта всех событий

На юго-востоке столицы мужчина попытался молотком взломать банкомат. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин в понедельник, 12 декабря.

По его словам, инцидент произошел ранним утром в отделении одного из банков, расположенных на Жулебинском бульваре. Мужчина зашел в помещение, достал молоток и начал бить им по купюроприемнику банкомата, пытаясь его сломать. В какой-то момент у аппарата сработала сигнализация. Злоумышленник испугался и убежал, так и не добравшись до двух с половиной миллионов рублей, которые находились в банкомате.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Вскоре полицейские задержали подозреваемого на Лермонтовском проспекте. Им оказался 37-летний ранее судимый житель Подмосковья.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу». Фигурант был заключен под стражу.

Другой похожий случай произошел на северо-западе столицы. Мужчина ночью разбил окно барбершопа и украл деньги из кассы заведения, а также напитки из холодильника. Примечательно, что перед уходом злоумышленник не упустил возможности поправить прическу и отдохнуть на мягком диване.

Район Выхино-Жулебино Москва МВД Преступления Уголовные дела
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жаль, до золота все же не дотянули

Вадим Бреев
Вадим Бреев

Пример мужества для потомков

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чудо прихода зимы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Наш бронепоезд ушел с запасного пути

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Кроме победы, вариантов не просматривается

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Расшевелить болото сложно

Никита Миронов
Никита Миронов

Праздник вопреки всему

Все мнения
О проекте