Трамваи задерживаются на юго-востоке столицы

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Красноказарменная улица Карта всех событий

На юго-востоке Москвы задерживается отправление двух маршрутов трамваев. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в понедельник, 12 декабря.

По данным ведомства, на Красноказарменной улице в районе остановки «Лефортовский мост» увеличены интервалы движения маршрутов под номерами 4 и 43.

Эти маршруты временно изменены. Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» попросил пассажиров быть внимательнее и следить за объявлениями водителей.

Ранее пресс-служба Департамента уже предупреждала москвичей о возможных сбоях в движении наземного транспорта. Связаны они могут быть в том числе и с непогодой.