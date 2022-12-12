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Трамваи задерживаются на юго-востоке столицы

Степан Жирнов
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Трамваи задерживаются на юго-востоке столицы
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Красноказарменная улица Карта всех событий

На юго-востоке Москвы задерживается отправление двух маршрутов трамваев. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в понедельник, 12 декабря.

По данным ведомства, на Красноказарменной улице в районе остановки «Лефортовский мост» увеличены интервалы движения маршрутов под номерами 4 и 43.

Эти маршруты временно изменены. Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» попросил пассажиров быть внимательнее и следить за объявлениями водителей.

Ранее пресс-служба Департамента уже предупреждала москвичей о возможных сбоях в движении наземного транспорта. Связаны они могут быть в том числе и с непогодой.

увеличенный интервал Район Лефортово Москва Трамваи Юго-Восточный административный округ (ЮВАО)
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