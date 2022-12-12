Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Ефимов: С начала года число безработных в Москве снизилось более чем на 20 процентов

Василий Плиткин
Город
Ефимов: С начала года число безработных в Москве снизилось более чем на 20 процентов
Фото: Пресс-служба

Число безработных в столице, зарегистрированных в службе занятости, с начала года снизилось на 20,5 процента. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в понедельник, 12 декабря.

— Ситуация на рынке труда Москвы остается стабильной. Уровень безработицы на 6 декабря составил 0,4 процента — это самое низкое значение с начала марта 2020 года, — сказал представитель мэрии.

Он уточнил, что в настоящее время в службе занятости города зарегистрировано 29 тысяч безработных. Наибольшая разница в период с января по ноябрь между числом принятых на работу и уволенных была зафиксирована в сфере разработки компьютерного ПО — 24,6 тысячи человек.

При этом в Москве, по данным городского департамента экономической политики и развития, активно брали на работу сотрудников в области научных исследований и разработок: число трудоустроенных превзошло количество уволенных на 11,7 тысячи человек, в сфере ЖКХ — на 5,4 тысячи, в производстве компьютеров, электроники, оптики — на 2,5 тысячи.

До этого министр правительства Москвы, руководитель городского департамента экономической политики и развития Мария Багреева сообщила, что экономика столицы успешно справляется с санкционным давлением благодаря своей устойчивой диверсифицированной структуре, а также своевременным и актуальным мерам государственной поддержки.

На сегодняшний день, по словам Багреевой, большинство организаций в городе адаптировались к тем изменениям, которые произошли в экономике.

Трудоустройство Владимир Ефимов Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жаль, до золота все же не дотянули

Вадим Бреев
Вадим Бреев

Пример мужества для потомков

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чудо прихода зимы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Наш бронепоезд ушел с запасного пути

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Кроме победы, вариантов не просматривается

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Расшевелить болото сложно

Никита Миронов
Никита Миронов

Праздник вопреки всему

Все мнения
О проекте