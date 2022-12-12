Андрей Бочкарев: Развитие метро после запуска БКЛ не прекратится

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Развитие столичного метрополитена после завершения Большой кольцевой линии (БКЛ) не прекратится, в данный момент уже ведется строительство нескольких радиальных веток. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, общая готовность БКЛ оценивается в 97 процентов. Завершить работы планируется в этом году, а запустить движение на всем кольце — в начале следующего.

Заммэра подчеркнул, что после запуска БКЛ строительство метро не остановится. Он отметил, что в настоящее время ведется работа по проектированию и строительству новых радиальных линий.

— Например, уже в 2023 году планируется ввести в эксплуатацию участок продления Солнцевской линии от станции «Рассказовка» до станции «Внуково», расположенной вдоль терминала «А» аэропорта, а также запустить участок Люблинско-Дмитровской линии от станции «Селигерская» до станции «Физтех», — рассказал Бочкарев.

Кроме того, добавил он, программой развития сети метрополитена предусмотрено строительство трех новых радиальных линий: Троицкой, Бирюлевской и Рублево-Архангельской.

10 декабря Бочкарев заявил о начале отделки платформы станции «Новаторская» Троицкой линии. По его словам, образ станции будет выдержан в современной эстетике.