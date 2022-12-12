Юрист объяснил, как до конца года сэкономить с помощью портала госуслуг

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Россиянам следует успеть воспользоваться скидкой в 30 процентов на оплату государственных пошлин на портале «Госуслуги», так как с начала 2023 года она прекратит действовать. Об этом рассказал юрист Владимир Комсолев.

— Госуслуги оказываются следующим образом: вы подаете заявку и уплачиваете госпошлину, и это желательно сделать до конца года, чтобы воспользоваться скидкой. А получить услугу вы фактически можете уже в следующем году, — уточнил эксперт.

Он подчеркнул, что скидка распространяется на оплату самых различных госпошлин, в том числе за замену российского паспорта.

Юрист также посоветовал воспользоваться возможностью тем, у кого в 2023 году оканчивается действие загранпаспорта, так как пошлина на услугу замены достаточно дорогая. Он напомнил, что водительские права, срок действия которых истекает в 2023 году, продлят еще на три года, передает радио Sputnik.

Накануне нового года можно не только сэкономить, но и подзаработать. Хорошим вариантом заработка будет практически любая работа 31 декабря и в период январских праздников. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал HR-специалист Гарри Мурадян.