Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Юрист объяснил, как до конца года сэкономить с помощью портала госуслуг

Анастасия Колоскова
Общество
Юрист объяснил, как до конца года сэкономить с помощью портала госуслуг
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россиянам следует успеть воспользоваться скидкой в 30 процентов на оплату государственных пошлин на портале «Госуслуги», так как с начала 2023 года она прекратит действовать. Об этом рассказал юрист Владимир Комсолев.

— Госуслуги оказываются следующим образом: вы подаете заявку и уплачиваете госпошлину, и это желательно сделать до конца года, чтобы воспользоваться скидкой. А получить услугу вы фактически можете уже в следующем году, — уточнил эксперт.

Он подчеркнул, что скидка распространяется на оплату самых различных госпошлин, в том числе за замену российского паспорта.

Юрист также посоветовал воспользоваться возможностью тем, у кого в 2023 году оканчивается действие загранпаспорта, так как пошлина на услугу замены достаточно дорогая. Он напомнил, что водительские права, срок действия которых истекает в 2023 году, продлят еще на три года, передает радио Sputnik.

Накануне нового года можно не только сэкономить, но и подзаработать. Хорошим вариантом заработка будет практически любая работа 31 декабря и в период январских праздников. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал HR-специалист Гарри Мурадян.

Госуслуги Юристы Пошлины
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жаль, до золота все же не дотянули

Вадим Бреев
Вадим Бреев

Пример мужества для потомков

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чудо прихода зимы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Наш бронепоезд ушел с запасного пути

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Кроме победы, вариантов не просматривается

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Расшевелить болото сложно

Никита Миронов
Никита Миронов

Праздник вопреки всему

Все мнения
О проекте