Вильфанд рассказал, когда закончится оттепель в Москве

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Положительные температуры продержатся в центральной части России до среды — в этот день столбики термометров опустятся до минус 3–5 градусов. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Оттепель продлится — сегодняшний день и завтрашний день (12 и 13 декабря — прим. «ВМ»). Температура сегодня — 2–4 градуса, не исключено, что температурный фон доберется до пяти градусов. Уже в среду прогнозируется понижение температуры, будет около минус 3 — минус 5 градусов, — сказал синоптик.

Он подчеркнул, что гололедица, образовавшаяся на дорогах, в среду лишь усилится из-за понижения температур, передает РИА Новости.

В начале этой недели в Московском регионе ожидаются рекордные осадки, которые в последний раз фиксировались в столице в 1960 году, а температурный фон будет колебаться от минус двух градусов до плюс четырех. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.