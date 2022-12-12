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Путин провел телефонные переговоры с Алиевым

Араз Салехов
Политика
Путин провел телефонные переговоры с Алиевым
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщили в пресс-службе Кремля.

— Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Обсуждены некоторые практические аспекты реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года и 31 октября сего года, — говорится в сообщении.

Также в ходе диалога стороны обсудили планы восстановления экономических и логистических связей на Южном Кавказе, а также договорились проводить дальнейшие контакты по различным вопросам, сообщает сайт Кремля.

Накануне Министерство иностранных дел Азербайджана передало России ноту, где говорится, что в зоне ответственности российского миротворческого контингента (РМК) в Карабахе произошел инцидент у месторождений Гызылбулаг и Дамирли. Как уточняется, инцидент произошел в тот момент, когда представители министерств экономики и экологии Азербайджана, а также некоторых других гражданских структур прибыли на месторождения Гызылбулаг и Дамирли в зоны ответственности РМК.

В конце октября азербайджанский лидер на двусторонней встрече в Сочи с главой российского государства заявил, что Баку выдвигает пять основных принципов для нормализации отношений с Ереваном. При этом Ильхам Алиев назвал Карабахский конфликт «историей, которая была решена два года назад, поэтому в этом контексте практически обсуждать нечего».

Россия Владимир Путин Ильхам Алиев Азербайджан
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