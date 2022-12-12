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Приметы и советы

Аналитик рассказал, зачем искусственному интеллекту внутренняя личность

Полина Долганова
Общество
Аналитик рассказал, зачем искусственному интеллекту внутренняя личность
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Настоящий искусственный интеллект невозможно создать, если не наделить его внутренней личностью, которая хочет помогать человеку. Такое мнение выразил главный аналитик Центра искусственного интеллекта МФТИ Игорь Пивоваров.

По его словам, в научном сообществе существуют разные точки зрения на вопрос о том, нужна ли роботам внутренняя личность.

— Интеллект нужен ему именно для решения определенных задач, в каком-то смысле интеллект — это инструмент для кого-то. А если не будет этой личности, которая будет управлять интеллектом, то сложно представить себе решение поставленных перед ним задач, — заявил эксперт.

При этом специалист отметил, что личность выражается не в том, чтобы искусственный интеллект умел шутить, а в том, чтобы он действительно имел индивидуальность, передает Газета.Ру.

Недавно президент России Владимир Путин попросил мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева поделиться с другими регионами страны опытом по внедрению искусственного интеллекта. Для этого они могут воспользоваться площадкой Госсовета.

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