Аналитик рассказал, зачем искусственному интеллекту внутренняя личность

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Настоящий искусственный интеллект невозможно создать, если не наделить его внутренней личностью, которая хочет помогать человеку. Такое мнение выразил главный аналитик Центра искусственного интеллекта МФТИ Игорь Пивоваров.

По его словам, в научном сообществе существуют разные точки зрения на вопрос о том, нужна ли роботам внутренняя личность.

— Интеллект нужен ему именно для решения определенных задач, в каком-то смысле интеллект — это инструмент для кого-то. А если не будет этой личности, которая будет управлять интеллектом, то сложно представить себе решение поставленных перед ним задач, — заявил эксперт.

При этом специалист отметил, что личность выражается не в том, чтобы искусственный интеллект умел шутить, а в том, чтобы он действительно имел индивидуальность, передает Газета.Ру.

Недавно президент России Владимир Путин попросил мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева поделиться с другими регионами страны опытом по внедрению искусственного интеллекта. Для этого они могут воспользоваться площадкой Госсовета.