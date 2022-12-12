Диетолог назвала тип углеводов, который нужно срочно перестать есть

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Углеводы — одна из самых вкусных групп продуктов: от макарон до хлеба и картофельных чипсов. Кто устоит? К счастью, не все углеводы вредны. Полезные углеводы — неотъемлемая часть сбалансированной диеты. А вот рафинированных органических соединений стоит избегать всем, кто заботится о здоровье. О влиянии чрезмерного потребления рафинированных углеводов на организм рассказала диетолог Триста Бест, пишет американское издание SheFinds.

Рафинированный тип углеводов не содержит питательных веществ, а значит, не несет пользы организму. К нему относятся такие блюда, как выпечка, хлопья, белый хлеб и многое другое.

— Продукты, приготовленные из рафинированных углеводов, — это те, что прошли обработку, которая удаляет часть питательных веществ из зерна и возвращает их искусственным путем, — объяснила доктор Бест.

Процесс уменьшает количество полезных питательных веществ и заставляет их принимать форму, которая быстро усваивается организмом. Этот тип углеводов еще известен как «быстрые».

Когда организм может легко перерабатывать пищу, это чревато целым рядом проблем со здоровьем, включая скачки уровня сахара в крови, резистентность к инсулину, повышенную тягу к еде, замедление метаболизма и в конечном счете увеличение веса.

Однако увеличение веса — не единственный риск, связанный с рафинированными углеводами и другими обработанными пищевыми продуктами. Они также могут вызывать воспаления и серьезно сказываться на кишечнике.

По словам доктора, рафинированные углеводы вызывают дисбактериоз. Это дисбаланс хороших и плохих бактерий в микробиоме кишечника, который сулит множество проблем с пищеварением, таких как дырявый кишечник, диарея, синдром раздраженного кишечника и многое другое, так как кишечник борется с хроническим воспалением.

— Дисбактериоз кишечника также отразится на способности терять вес и поддерживать его, — предупредила диетолог.

Нарушенное пищеварение приведет к недостатку усвояемых питательных веществ, важных для здорового обмена.

Врач порекомендовала выбирать сбалансированное питание, основанное на клетчатке, белках и полезных жирах. Это поможет существенно улучшить здоровье и свести воспаление к минимуму.