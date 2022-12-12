Собянин и Мурашко открыли в Зюзине крупнейший в Москве онкодиспансер

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Россия, Москва, Азовская улица Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин и министр здравоохранения России Михаил Мурашко провели открытие центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) столичного многопрофильного клинического центра «Коммунарка» в районе Зюзино. Мероприятие прошло в понедельник, 12 декабря.

— Чрезвычайно важно выстроить понятную, четкую систему, чтобы пациент от первичной настороженности до диагностики, лечения и последующего наблюдения был понятный единой системе, ни один человек не должен быть потерян. Не должно быть потеряно время лечения. И, конечно, качество его должно быть максимально высоким, — сказал глава города.

Собянин выразил надежду, что в ближайшие два-три года в столице удастся закончить реконструкцию материальной базы для качественного предоставления онкологической помощи. По его словам, работа также включает в себя строительство новых учреждений и обновление старых.

Мурашко в свою очередь отметил, что всего в стране запланировано строительство 500 ЦАОП. На данный момент план выполнен на 90 процентов, передает РИА Новости.

Накануне Сергей Собянин сообщил, что правительство города утвердило дизайн будущей станции метро «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии. Ее вестибюль выполнят в форме прямоугольника, окруженного стрех сторон колоннами в форме больших конусов.