Собянин сообщил об утверждении дизайна будущей станции метро «Физтех»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Правительство города утвердило дизайн будущей станции столичного метро «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии, ее открытие запланировано на следующий год. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 11 декабря.

— Утвердили дизайн будущей станции метро «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии, которая откроется в следующем году. Авторы проекта взяли за основу научную тематику, — сказал он.

Неподалеку от будущей станции располагается Московский физико-технический институт. Раньше преподаватели и студенты могли добраться до заведения только на автобусах и электричках. По окончании работ им будет доступна столичная подземка.

1/2 Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин 2/2 Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Вестибюль станции выполнят в форме прямоугольника. С трех сторон он будет окружен колоннами в форме больших конусов, расширяющихся вверх, отметил Собянин в своем Telegram-канале.

До этого Сергей Собянин сообщил, что на севере Москвы идет строительство транспортно-пересадочного узла «Лианозово», в состав которого войдут станция метро, платформа МЦД-1 и остановки наземного городского транспорта. В будущем, помимо ТПУ на первом диаметре появятся еще два пригородных вокзала — Петровско-Разумовский и Дмитровский.