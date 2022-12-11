Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Собянин сообщил об утверждении дизайна будущей станции метро «Физтех»

Александр Афонин
Город
Собянин сообщил об утверждении дизайна будущей станции метро «Физтех»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Правительство города утвердило дизайн будущей станции столичного метро «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии, ее открытие запланировано на следующий год. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 11 декабря.

— Утвердили дизайн будущей станции метро «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии, которая откроется в следующем году. Авторы проекта взяли за основу научную тематику, — сказал он.

Неподалеку от будущей станции располагается Московский физико-технический институт. Раньше преподаватели и студенты могли добраться до заведения только на автобусах и электричках. По окончании работ им будет доступна столичная подземка.

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
1/2
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
2/2
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Вестибюль станции выполнят в форме прямоугольника. С трех сторон он будет окружен колоннами в форме больших конусов, расширяющихся вверх, отметил Собянин в своем Telegram-канале.

До этого Сергей Собянин сообщил, что на севере Москвы идет строительство транспортно-пересадочного узла «Лианозово», в состав которого войдут станция метро, платформа МЦД-1 и остановки наземного городского транспорта. В будущем, помимо ТПУ на первом диаметре появятся еще два пригородных вокзала — Петровско-Разумовский и Дмитровский.

Транспорт Строительство Москва Сергей Собянин Метро
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жаль, до золота все же не дотянули

Вадим Бреев
Вадим Бреев

Пример мужества для потомков

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чудо прихода зимы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Наш бронепоезд ушел с запасного пути

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Кроме победы, вариантов не просматривается

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Расшевелить болото сложно

Никита Миронов
Никита Миронов

Праздник вопреки всему

Все мнения
О проекте