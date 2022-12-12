Ефимов: Первый детсад по программе стимулирования создания МПТ построили в Москве

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Россия, Москва, поселение Рязановское Карта всех событий

По городской программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) построили первый детский сад, который расположен в поселении Рязановском. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— На данный момент девелопер завершил возведение первого объекта и получил заключение о его соответствии установленным требованиям. После выдачи разрешения на ввод здания в эксплуатацию детский сад будет передан городу. Учреждение рассчитано на 275 воспитанников, — рассказал он.

По словам заместителя мэра, также подписан договор на возведение школы. Площадь детского сада составит 3,7 тысячи квадратных метров, а школы — 16,9 тысячи квадратных метров. Оба объекта войдут в состав жилого квартала «Алхимово».

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский заявил, что в ближайшие годы благодаря программе в разных районах города появится 40 образовательных объектов. Инвестиции в реализацию проектов превысят 39 миллиардов рублей.

Как отметил руководитель проекта «Алхимово» Кирилл Кондратенко, рабочие места в новом жилом квартале создадут не только за счет сдачи в эксплуатацию образовательных учреждений, возведенных по программе стимулирования создания МПТ.

В целом в квартале появятся два детских сада и школа, объекты торговой и сервисной инфраструктуры в коммерческих помещениях на первых этажах жилых домов, а также многофункциональный торговый центр. Всего в комплексе будет создано около 900 новых рабочих мест.

До этого Ефимов сообщил, что с начала 2022 года Москва заключила 10 соглашений с инвесторами по программе стимулирования создания МПТ.

Совокупные инвестиции в возведение объектов площадью более 309 тысяч квадратных метров составят 34 миллиарда рублей. В детских садах, школах, спорткомплексе, торговых и офисных центрах будет создано почти шесть тысяч рабочих мест.