Сотрудники СК выяснят причину возгорания ТЦ «Стройпарк» в Балашихе

Фото: Пресс-служба МЧС России

Россия, Московская область, Балашиха, микрорайон Саввино, Пригородная улица, 92 Карта всех событий

Сотрудники Следственного комитета выяснят причину возгорания в ТЦ «Стройпарк» в Балашихе. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в понедельник, 12 декабря.

По ее словам, для установления всех обстоятельств произошедшего на место пожара прибыли следователи и криминалисты ведомства. На данный момент производится осмотр здания и прилегающих территорий.

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По факту возгорания было возбуждено уголовное дело.

Пожар, о котором идет речь, произошел утром в понедельник, 12 декабря, на Пригородной улице в доме № 92, в котором располагается ТЦ «Стройпарк».

Огнем было охвачено 9000 квадратных метров.

На данный момент известно только об одном пострадавшем. Помимо СК, проверку проводит подмосковная прокуратура.