Открытое горение в ТЦ «Стройпарк» в Балашихе ликвидировано

Фото: Пресс-служба МЧС России

Россия, Московская область, Балашиха, микрорайон Саввино, Пригородная улица, 92 Карта всех событий

Открытое горение в здании торгового центра «Стройпарк» в подмосковной Балашихе ликвидировано. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС России в понедельник, 12 декабря.

По данным ведомства, на месте пожара были взяты пробы воздуха, которые обработали специалисты в лаборатории. По результатам экспертизы превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не зафиксировано.

Фото: Пресс-служба МЧС России

Пожар, о котором идет речь, произошел в здании ТЦ на Пригородной улице в доме № 92. Сперва загорелись стройматериалы на открытой площадке недалеко от торгового центра. Вскоре огонь перекинулся на близлежащее строение.

Возгорание локализовали на площади 9000 квадратных метров. Из-за повреждения огнем в здании произошло частичное обрушение кровли. Для тушения возгорания были привлечены 45 человек и 14 единиц техники.

На данный момент известно об одном пострадавшем. По факту возгорания подмосковная прокуратура проводит проверку.