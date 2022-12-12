Прокуратура проведет проверку по факту пожара в ТЦ «Стройпарк» в Балашихе

Фото: Пресс-служба Госдумы

Россия, Московская область, Балашиха, микрорайон Саввино, Пригородная улица, 92 Карта всех событий

Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с пожаром в строительном торговом центре «Стройпарк» в Балашихе. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры установят все обстоятельства и причины произошедшего. Помимо этого, будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности.

В Telegram-канале ведомства уточнили, что Балашихинский городской прокурор Никита Брыкин выехал на место происшествия.

Случай, о котором идет речь, произошел утром 12 декабря. Сообщение о возгорании на территории ТЦ поступило в 08:33 по московскому времени. Пожар произошел по адресу микрорайон Саввино, улица Пригородная, дом 92.

Как сообщил «Вечерней Москве» источник, огонь распространился на площади 200 метров из-за возгорания строительных материалов на открытой площадке. Пожару был присвоен третий ранг сложности.

После источник «ВМ» назвал причину подобного инцидента — пожар в подмосковном ТЦ возник в связи с возгоранием строительных материалов.

В дальнейшем от экстренных служб поступила информация о пострадавшем в ходе инцидента, им стал охранник торгового центра. К 10 часам утра площадь пожара в торговом центре «Стройпарк» в Балашихе увеличилась до 500 квадратных метров. К тушению привлечены 45 человек и 14 единиц техники.