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Охранник пострадал при пожаре в «Стройпарке» в подмосковной Балашихе

Полина Долганова
Происшествия
Охранник пострадал при пожаре в «Стройпарке» в подмосковной Балашихе
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Московская область, Балашиха, микрорайон Саввино, Пригородная улица, 92 Карта всех событий

В результате пожара в торговом центре «Стройпарк» в Балашихе пострадал охранник. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщили в экстренных службах.

Также появилась информация, что площадь возгорания на объекте выросла почти в два раза, передает ТАСС.

Видео: Telegram / RT на русском

Пожар в торговом центре «Стройпарк» в Балашихе произошел по причине возгорания строительных материалов на открытой площадке рядом с объектом.

Известно также, что огонь достиг первого этажа торгового центра. Площадь возгорания составляла 200 квадратных метров. Пожару присвоили третий ранг сложности.

До этого стало известно, что на месте инцидента работают пожарные и скорые.

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