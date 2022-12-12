Охранник пострадал при пожаре в «Стройпарке» в подмосковной Балашихе

В результате пожара в торговом центре «Стройпарк» в Балашихе пострадал охранник. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщили в экстренных службах.
Также появилась информация, что площадь возгорания на объекте выросла почти в два раза, передает ТАСС.
Пожар в торговом центре «Стройпарк» в Балашихе произошел по причине возгорания строительных материалов на открытой площадке рядом с объектом.
Известно также, что огонь достиг первого этажа торгового центра. Площадь возгорания составляла 200 квадратных метров. Пожару присвоили третий ранг сложности.
До этого стало известно, что на месте инцидента работают пожарные и скорые.