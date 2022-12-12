Торговый центр «Стройпарк» загорелся в подмосковной Балашихе

Фото: Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы

Россия, Московская область, Балашиха, микрорайон Саввино, Пригородная улица, 92 Карта всех событий

Торговый центр «Стройпарк» загорелся в Балашихе в Московской области. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что на месте инцидента работают пожарные и скорые.

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Ранним утром в пятницу, 9 декабря, в гипермаркете OBI на территории ТЦ «Мега Химки» произошел пожар. Из-за обрушения кровли огонь быстро распространился по всей площади помещения. Что известно о причинах и последствиях возгорания — в материале «Вечерней Москвы».

В пресс-службе Всероссийского союза страховщиков сообщили «ВМ», что ущерб от пожара в ТЦ «Мега Химки» оценивается в рекордные 20 миллиардов рублей. По имеющейся информации, все объекты были застрахованы.

Причиной пожара в гипермаркете OBI стало нарушение правил безопасности при проведении сварочных работ. Заслуженный адвокат РФ Дмитрий Краснов в беседе с «ВМ» отметил, что в таком случае рабочих привлекут по второй части 238-й статьи УК.