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Пожар в ТЦ «Мега Химки» нанес ущерб на рекордную сумму для российских торговых объектов

Анастасия Харламова

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Пожар в ТЦ «Мега Химки» нанес ущерб на рекордную сумму для российских торговых объектов
Фото: Илья Ашуров / Вечерняя Москва

Ущерб от пожара в ТЦ «Мега Химки» оценили в рекордные 20 миллиардов рублей. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе Всероссийского союза страховщиков.

По словам ведомства, пожар в ТЦ «Мега Химки» нанес ущерб на рекордную сумму для российских торговых объектов.

— По предварительным данным, ущерб от пожара в торговом комплексе «Мега Химки» можно оценить в размере 20 миллиардов рублей. Отметим, что это рекордная сумма страхового убытка для подобных объектов в России, — заявила представитель организации.

Сотрудница пресс-службы отметила, что, по имеющейся информации, все объекты были застрахованы.

Гипермаркет в Подмосковье загорелся утром 9 декабря. Через некоторое время поступила новость о смерти охранника магазина. Он погиб из-за того, что на него упала конструкция сгоревшего здания.

Пожар ликвидировали примерно в 10:30 утра.

В пресс-службе ГУ МЧС сообщили, что причиной пожара стало нарушение правил при сварочных работах. Подмосковная прокуратура организовала проверку по факту случившегося. Следствие, в свою очередь, возбудило по факту пожара уголовное дело.

Как рассказала «ВМ» очевидица событий, перед пожаром в магазине, входящем в комплекс ТЦ «Мега Химки», раздался один сильный хлопок.

Инженер-физик, эколог Илья Рыбальченко рассказал «Вечерней Москве», что в результате горения пластиковых конструкций выделяются диоксиноподобные и фураноподобные вещества, которые наносят значительный урон как окружающей среде, так и человеку.

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