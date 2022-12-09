Многомиллиардные иски и тюрьма: что грозит виновным в крупном пожаре в гипермаркете OBI

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Причиной крупного пожара в гипермаркете OBI, расположенном в ТЦ «Мега Химки», стало нарушение правил безопасности при проведении сварочных работ. Кто делал сварку и что грозит потенциальным виновникам пожара — в материале «Вечерней Москвы».
Официальных данных о подрядчике, проводившем сварочные работы на складе химкинского OBI, пока нет. По данным Telegram-каналов Mash и Baza, этим занималась строительная компания «Дельта-строй».
При этом данная компания заключила контракт с ТЦ «Мега Химки», так как ни один из арендаторов, в том числе OBI, не имеет права проводить подобные работы самостоятельно.
По сведениям Mash, сварочные работы проводили три сотрудника «Дельта-строй»: прораб Ильнур Ш., сварщик Денис С. и монтажник Сергей Г. За дело они принялись в 00:30, предварительно получив разрешение от ТЦ. Пожар же начался около 05:50.
На время работ датчики дыма в OBI выключили, чтобы они не сигнализировали из-за дыма от сварки. По словам сотрудников, это обычная практика в таких случаях. При этом сотрудники «Дельта-строя» располагали ведром с водой и двумя огнетушителями.
По версии СК, пожар произошел из-за нарушений при сварочных работах. Следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ст. 238 УК РФ).
Следователям еще только предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Однако если версия о «сварочных работах» подтвердится, то отвечать за пожар предстоит компании и рабочим.
В беседе с «ВМ» заслуженный адвокат РФ, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов отметил, что в таком случае рабочих привлекут по второй части 238-й статьи УК. По этой статье им грозит одна из следующих санкций:
Также наказание может понести и компания-подрядчик. Например, в случае, если выяснится, что ее руководство допустило нарушение в технике безопасности и (или) не обеспечило ее соблюдение.
Кроме того, подрядчику, вероятно, придется возмещать материальный ущерб перед OBI и ТЦ «Мега Химки». Всероссийский союз страховщиков оценил ущерб от пожара в 20–30 миллиардов рублей.
Важно отметить, что расследование пожара и установление виновных потребует много времени.
— Следствие по таким делам идет в течение года, потому что экспертизы, им сопутствующие, идут достаточно долго, — резюмировал Краснов.
Подробнее о произошедшем в химкинском гипермаркете OBI — в материале «ВМ».