Многомиллиардные иски и тюрьма: что грозит виновным в крупном пожаре в гипермаркете OBI

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Причиной крупного пожара в гипермаркете OBI, расположенном в ТЦ «Мега Химки», стало нарушение правил безопасности при проведении сварочных работ. Кто делал сварку и что грозит потенциальным виновникам пожара — в материале «Вечерней Москвы».

Кто проводил работы

Официальных данных о подрядчике, проводившем сварочные работы на складе химкинского OBI, пока нет. По данным Telegram-каналов Mash и Baza, этим занималась строительная компания «Дельта-строй».

При этом данная компания заключила контракт с ТЦ «Мега Химки», так как ни один из арендаторов, в том числе OBI, не имеет права проводить подобные работы самостоятельно.

По сведениям Mash, сварочные работы проводили три сотрудника «Дельта-строй»: прораб Ильнур Ш., сварщик Денис С. и монтажник Сергей Г. За дело они принялись в 00:30, предварительно получив разрешение от ТЦ. Пожар же начался около 05:50.

На время работ датчики дыма в OBI выключили, чтобы они не сигнализировали из-за дыма от сварки. По словам сотрудников, это обычная практика в таких случаях. При этом сотрудники «Дельта-строя» располагали ведром с водой и двумя огнетушителями.

По версии СК, пожар произошел из-за нарушений при сварочных работах. Следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ст. 238 УК РФ).

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Что грозит виновникам

Следователям еще только предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Однако если версия о «сварочных работах» подтвердится, то отвечать за пожар предстоит компании и рабочим.

В беседе с «ВМ» заслуженный адвокат РФ, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов отметил, что в таком случае рабочих привлекут по второй части 238-й статьи УК. По этой статье им грозит одна из следующих санкций:

штраф от 100 до 500 тысяч рублей или в размере дохода за период от одного года до трех лет;

принудительные работы на срок до пяти лет;

лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

Также наказание может понести и компания-подрядчик. Например, в случае, если выяснится, что ее руководство допустило нарушение в технике безопасности и (или) не обеспечило ее соблюдение.

Кроме того, подрядчику, вероятно, придется возмещать материальный ущерб перед OBI и ТЦ «Мега Химки». Всероссийский союз страховщиков оценил ущерб от пожара в 20–30 миллиардов рублей.

Важно отметить, что расследование пожара и установление виновных потребует много времени.

— Следствие по таким делам идет в течение года, потому что экспертизы, им сопутствующие, идут достаточно долго, — резюмировал Краснов.

Подробнее о произошедшем в химкинском гипермаркете OBI — в материале «ВМ».