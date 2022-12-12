Пожару в ТЦ «Стройпарк» присвоили третий ранг сложности

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

микрорайон Саввино, улица Пригородная, дом 92. Карта всех событий

Пожару в торговом центре «Стройпарк» присвоили третий ранг сложности. Об этом в понедельник, 12 декабря, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По его данным, сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 08:33 по московскому времени.

Пожар произошел по адресу микрорайон Саввино, улица Пригородная, дом 92.

Огонь распространился на площади 200 метров из-за возгорания строительных материалов на открытой площадке. К настоящему моменту огонь успел распространиться на первый этаж торгового центра.

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До этого стало известно, что на месте инцидента работают пожарные и скорые.

Ранним утром в пятницу, 9 декабря, в гипермаркете OBI на территории ТЦ «Мега Химки» произошел пожар. Из-за обрушения кровли огонь быстро распространился по всей площади помещения. Что известно о причинах и последствиях возгорания — в материале «Вечерней Москвы».