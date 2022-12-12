Названа причина пожара в ТЦ «Стройпарк» в Балашихе

Пожар в торговом центре «Стройпарк» в Балашихе произошел по причине возгорания строительных материалов на открытой площадке рядом с объектом. Об этом в понедельник, 12 декабря, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.
Он также рассказал, что огонь достиг первого этажа торгового центра. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Пожару присвоили третий ранг сложности.
По предварительным данным, в инциденте никто не пострадал, а персонал здания удалось эвакуировать.
До этого стало известно, что на месте инцидента работают пожарные и скорые.