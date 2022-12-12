Названа причина пожара в ТЦ «Стройпарк» в Балашихе

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Московская область, Балашиха, микрорайон Саввино, Пригородная улица, 92 Карта всех событий

Пожар в торговом центре «Стройпарк» в Балашихе произошел по причине возгорания строительных материалов на открытой площадке рядом с объектом. Об этом в понедельник, 12 декабря, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Он также рассказал, что огонь достиг первого этажа торгового центра. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Пожару присвоили третий ранг сложности.

По предварительным данным, в инциденте никто не пострадал, а персонал здания удалось эвакуировать.

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До этого стало известно, что на месте инцидента работают пожарные и скорые.