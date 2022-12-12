Площадь пожара в ТЦ в подмосковной Балашихе выросла до 500 «квадратов»

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Московская область, Балашиха, микрорайон Саввино, Пригородная улица, 92 Карта всех событий

Площадь пожара в торговом центре «Стройпарк» в Балашихе в Московской области выросла до 500 квадратных метров. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщили в МЧС.

— Площадь пожара увеличена до 500 квадратных метров. К тушению привлечены 45 человек и 14 единиц техники. Группировка наращивается, — говорится в сообщении.

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Пожар в торговом центре «Стройпарк» в Балашихе произошел 12 декабря по причине возгорания строительных материалов на открытой площадке рядом с объектом. В результате случившегося пострадал охранник.

Известно также, что огонь достиг первого этажа торгового центра. Площадь возгорания изначально составляла 200 квадратных метров. Пожару присвоили третий ранг сложности.

На месте инцидента работают пожарные и скорые.