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Пожар в ТЦ «Стройпарк» в Балашихе локализован

Степан Жирнов
Происшествия
Пожар в ТЦ «Стройпарк» в Балашихе локализован
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Московская область, Балашиха, микрорайон Саввино, Пригородная улица, 92 Карта всех событий

Пожарные смогли локализовать возгорание в торговом центре «Стройпарк» в Балашихе. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС в понедельник, 12 декабря.

По уточненным данным, пожар удалось локализовать на площади 9000 квадратных метров. В здании произошло частичное обрушение, но точные данные о масштабах не сообщаются.

Пожар, о котором идет речь, произошел на Пригородной улице в доме № 92 из-за загорания стройматериалов на открытой площадке вне помещений торгового центра. Пламя распространилось быстро и перекинулось на здание ТЦ.

Для тушения было привлечено 45 человек и 14 единиц техники. Из-за воздействия огня произошло частичное обрушение кровли.

На данный момент известно об одном пострадавшем. По факту возгорания прокуратура проводит проверку.

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