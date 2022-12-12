Неврологи назвали возможную причину появления синдрома хронической усталости

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Синдром хронической усталости может быть связан с перебоями в питании мозга, которые приводят к недостатку получаемой энергии для организма. Соответствующее исследования провели неврологи из Университета Саншайн-Кост, результаты были опубликованы в журнале Frontiers in Neurology.

Исследование проводилось при участии 300 добровольцев. У них наблюдались синдромом хронической усталости, длительный COVID-19 и фибромиалгия. В рамках работы они проходили процедуру МРТ и параллельно решали когнитивные задания. Такой эксперимент позволил ученым выяснить, как мозг испытуемых регулирует кровоток в соответствии со своими энергетическими потребностями.

На данный момент связь усталости и перебоев в питании мозга остается гипотезой. Специалисты проводят анализ полученных данный. На основе полученных результатов будут созданы структуры распределенных кластеров мозга. В дальнейших исследованиях они сыграют биомаркеров для прогнозирования синдрома хронической усталости, передает Газета.ru.

До этого сообщалось, что ученые Томского Политехнического университета совместно с зарубежными коллегами разработали и протестировали формулу для создания многонаправленного эффекта оптической невидимости. Специалисты использовали полностью диэлектрическую среду, которая скрывает металлический материал или объект от падающей плоской волны.