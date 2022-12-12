В Томском Политехническом университете придумали, как достичь эффекта невидимости

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Ученые Томского Политехнического университета (ТПУ) совместно с зарубежными коллегами разработали и протестировали формулу для создания многонаправленного эффекта оптической невидимости. Специалисты использовали полностью диэлектрическую среду, которая скрывает металлический материал или объект от падающей плоской волны. Результаты исследования опубликованы в журнале Nanomaterials.

В общем случае оптическая «невидимость» означает, что электромагнитная волна, падающая на объект, обязана сохранять свои свойства (амплитуду и фазу) после прохождения через объект. Такой эффект невозможен из-за эффектов дифракции, рассеяния волн и рефракции.

Для реализации электромагнитной «невидимости», поле за теневой частью объекта, который предполагается сделать «невидимым» должно быть реконструировано и скорректировано, чтобы оно совпадало с падающей волной.

Исследование было начато под руководством профессора Хамза Курт из Кореи и его ученика Мирбека Турдыева из Киргизии.

— Мы исследовали подход на основе дизайна специальной, окружающей объект полностью диэлектрической структуры из набора элементарных «ячеек», размером существенно меньше длины волны, — рассказал профессор отделения электронной инженерии Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности Томского политехнического университета (ТПУ) Игорь Минин.

По его словам, эффективные параметры подобной структуры были подобраны так, что поле в ее теневой части почти совпадает с падающим полем, то есть электромагнитная волна «не видит» скрытый металлический объект.

Разработанный учеными «плащ» состоит из полилактида, который представляет собой биоразлагаемый термопластичный полимер с низкими потерями и пониженным значением диэлектрической проницаемости. Этот материал широко используется в технологии трехмерной аддитивной печати, пишет РИА Новости.

В начале декабря директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов заявил, что благодаря современным технологиям беспилотники можно сделать невидимыми для средств обнаружения.