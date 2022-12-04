Хищники неба: какие разработки используются российской армией на спецоперации

Макет беспилотника С-70 «Охотник» / Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Высокие технологии в условиях современной войны приобретают все большее значение. Специальная военная операция ясно это показала. Чем сражаются наши бойцы и какие разработки позволяют сохранить жизни Солдат? Изначальное преимущество вооруженных сил Украины по количеству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сошло на нет. Сегодня Российской армии удалось добиться преимущества в количестве и качестве дронов, применяемых на поле боя.

Над созданием новейших беспилотников работают отечественные специалисты, труд которых высоко оценен на фронте.

— На вооружение наших солдат начали поступать беспилотники концерна «Калашников», дебютом которого стала разработка «Ланцета», представляющего собой барражирующий боеприпас. Его основная задача — поражать противника на линии боевого соприкосновения. Для работы по целям в тылу врага «Ланцету» не хватает запаса дальности, — говорит военный эксперт, специалист по вооруженным силам НАТО Александр Артамонов. — Еще одна знаменитая отечественная разработка — это «Герань-2», которая уже успела себя хорошо зарекомендовать.

По словам эксперта, особенность данного беспилотника в том, что переносные комплексы ПВО против него мало эффективны. Сбивать же «Герани», например, посредством реактивных систем залпового огня типа «Хаймерса» экономически невыгодно: на относительно недорогой (по военным меркам) БПЛА приходится тратить боезапас РСЗО, где каждая ракета обходится примерно в 150 тысяч долларов.

— Дроны же, несущие 60 килограммов взрывчатки, относительно недорогие, — отмечает Артамонов. — Сегодня Россия активно развивает производство данного вида вооружения, что отражается на количестве отечественных дронов и эффективности их применения в бою.

Еще одно несомненное преимущество БПЛА заключается в возможности снизить риски для личного состава при выполнении боевых — Если раньше для использования артиллерии нужны были корректировщики огня, то теперь эту работу вместо людей выполняют беспилотники. Это позволяет не рисковать жизнями наших солдат, сохраняя при этом полную боевую мощь, — поясняет Артамонов. — Стоит отметить, что у нашей артиллерии, которой передают данные с беспилотников, достаточно боекомплекта, чтобы подавлять огнем любого противника. Особенно выделяются гаубицы Д-30 и им подобные.

По оценке эксперта, развитие БПЛА идет в нашей стране стремительными темпами.

— В будущем наши текущие разработки будут иметь более тяжелые модификации на манер иранского Karrar, у которого боевая часть увеличена до 140 килограммов, — рассказал Артамонов. — В скором времени планируется начать поставки нашего беспилотника С-70 «Охотник», который способен работать в связке со всеми технологическими разработками Опытного-конструкторского бюро Сухого. Данный БПЛА будет служить платформой для запуска управляемых ракет, при этом сможет подлетать в опасные зоны, куда самолету под управлением пилота лететь слишком рискованно. В критической ситуации «Охотник» способен принять на себя удар ракеты, чтобы защитить истребитель с человеком. Пилота самолета как специалиста готовят несколько лет поэтому, помимо атакующих функций, дроны будут служить еще и щитом, который прикроет от вражеской атаки и пожертвует собой ради спасения человеческой жизни.

По словам Артамонова, мощь российских беспилотников признают уже и на Украине.

— Киевская хунта, испугавшись наших крылатых бойцов, потребовала от своих западных хозяев средства борьбы с БПЛА. Однако подобными технологиями защиты обладает в Европе лишь Франция, — рассказывает эксперт. — С точки зрения развития средств противовоздушной обороны как раз у России есть все необходимое — вспомним те же лазерные комплексы «Пересвет» и «Задира».

У нас есть еще и средства радио электронной борьбы, такие как «Силок», «Борисоглебск» и «Самарканд».

На Западе подобными системами обладает только французская армия, но в более скромном количестве. — У украинской армии долгое время были в нужном количестве поставленные Турцией беспилотники типа «Байрактар». Но даже их перестали поставлять.

Может, потому, что украинцы сочли, что имеют право критиковать турецкого поставщика, и тот обиделся.

Или поставщик решил не устраивать себе плохую рекламу: слишком часто эти беспилотники падали, — говорит эксперт. — «Байрактар» оказался уязвим для наших средств контроля.

При конфликте в Нагорном Карабахе данный беспилотник массово использовался азербайджанской армией до тех пор, пока подобные нашим системам не появились у Армении. После этого от «Байрактара» отказались.

По его словам, были и у ВСУ собственные разработки в области БПЛА, такие как «Лелека-100», однако этот дрон не мог нести достаточно полезной нагрузки, чтобы быть эффективным.

Довести же аппарат до ума украинцы так и не смогли: не хватило ресурсной и интеллектуальной базы.

— У нас же по ходу спецоперации было налажено не только производство беспилотников, но еще и логистика их поставок, — отмечает Артамонов. — Теперь наши подразделения в основном обеспечены дронами, поэтому эффективность ведения боевых действий существенно возросла.

В свою очередь, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов считает, что роль БПЛА в боевых действиях может еще больше возрасти, ведь благодаря современным технологиям беспилотники можно сделать невидимым для средств обнаружения.

Беспилотник «Ланцет» от концерна «Калашников» / Фото: Марина Лысцева / ТАСС

— Отечественные ударные дроны «Ланцет» создаются с использованием композитных материалов, а не из металла. Это позволяет не только снижать вес, но и быть незаметным для ПВО. При этом вместо бензинового двигателя у дрона установлен электрический, который не выделяет столько тепла и потому остается малозаметным для тепловизоров, — рассказывает Кнутов. — Если посмотреть на беспилотник, можно заметить его специфическое «оперение», именно оно позволяет дрону маневрировать, словно птице, в результате чего на радаре траектория его полета слабо отличима от птичьей, что тоже затрудняет обнаружение.

По словам Кнутова, в ходе спецоперации «Ланцет» показал свою разрушительную мощь, ведь он способен поражать танки и бронетранспортеры врага сверху или уничтожать небольшие группы живой силы противника.

— На мой взгляд, возможности применения БПЛА настолько обширны, что дроны подобного типа в ближайшие 10 лет могут частично заменить ракетное вооружение, — считает Кнутов. — И после внедрения дронов в привычное использование на полях сражений без них уже практически невозможна работа артиллерии.

Специально для передачи данных нашим военным на позициях используются небольшие дроны типа квадрокоптеров, которые еще активнее применяются при штурме населенных пунктов. Сначала проводится разведка позиции противника, выявляется его вооружение и опорные точки, после чего в бой идет пехота.

Такая тактика позволяет беречь жизни бойцов и при этом оперативно получать данные о позициях врага.

— Квадрокоптер стал неотъемлемой частью наших мотострелковых подразделений, которые ведут боевые действия на линии соприкосновения, — говорит Кнутов. — Нам помогает отечественный многофункциональный беспилотный комплекс «Орлан-10». На нем установлена аппаратура для радиоэлектронной борьбы, в ходе которой можно глушить связь противника на ближайшие километры. Потерявший контакт с командованием и без возможности вызвать резервы, враг в дальнейшем становится легкой мишенью для нашей артиллерии.

Прогресс на месте не стоит: отечественные конструкторы уже разрабатывают более мощные версии имеющихся беспилотников.

— На ум сразу приходит БП ЛА «Орион», способный не только вести разведку и передавать данные о позициях противника, но и наносить удары по врагу установленными на нем ракетами.

Продолжительность его полета может составлять до суток, — рассказывает Кнутов. — При этом, если занять оборону и выпустить на патруль несколько «Орионов», сменяющих друг друга, можно захватить контроль над существенными территориями и подавлять противника огнем на подходах к собственным позициям.

Директор Музея ПВО добавил, что в сегодняшних реалиях беспилотная авиация стала глазами и ушами Сухопутных войск, без которых вести эффективные боевые действия невозможно.

— Однако при всех плюсах БПЛА им можно эффективно противостоять. Например, в борьбе с ними очень эффективны электромагнитные ружья, позволяющие заглушить каналы управления и посадить беспилотник на нашей территории. Такую трофейную технику в дальнейшем можно повторно использовать в бою, уничтожая врага его же оружием, — сообщил Кнутов. — При этом у Украины сегодня нет нормальной системы противовоздушной обороны. Имеющиеся единицы созданы кустарным образом. Следствием этого становится и то, что ВСУ начинают палить по нашим дронам из всех орудий, иногда даже попадая своими ракетами в жилые дома.

Эксперт отметил, что с началом широкого применения беспилотников на фронте изменился весь характер ведения боя.

— Особенно остро встал вопрос о продуманных средствах маскировки и защите ударов с воздуха, ведь у БПЛА есть методы для атаки, которые невозможно отразить существующими системами защиты, — добавил Кнутов. — Одной из самых разрушительных стала технология атак стаей, она заключается в том, что большая группа дронов летит примерно на одной высоте.

При этом системы ПВО могут сработать и уничтожат несколько из них, а остальные прорвутся и выполнят задачу.

Кнутов отметил, что, несмотря на развитие лишь разведывательных функций БПЛА в СССР, военные разработки России имеют образцы, аналогов которым еще нет в мире. Однако потенциал данной технологии еще предстоит раскрыть.