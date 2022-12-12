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Подруга премьера Италии погибла в результате стрельбы в Риме

Анастасия Колоскова
В мире
Подруга премьера Италии погибла в результате стрельбы в Риме
Фото: shutterstock

В число жертв стрельбы на собрании жильцов в столице Италии попала подруга премьер-министра страны Джорджи Мелони. Об этом политик сообщила в соцсетях.

— Николетта была моей подругой, неправильно так умирать. Николетта была заботливой матерью, искренней и порядочной подругой, одновременно сильной и хрупкой женщиной, — написала премьер-министр.

По ее словам, погибшая была замужем и воспитывала десятилетнего сына. Мелони выразила надежду, что виновные в этой трагедии будут наказаны, передает Lenta.ru.

Стрельба в Риме произошла 11 декабря во время собрания жильцов одного из домов. Между присутствующими на собрании произошел конфликт, в ходе которого один из мужчин достал оружие и несколько раз выстрелил. В результате происшествия погибли четыре человека. Стрелка обезоружили еще до приезда полиции.

Рим Полиция стрельба
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