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Депутат Выборный призвал усилить контроль за пожарной безопасностью в ТЦ

Ирина Игнатенко
Общество
Депутат Выборный призвал усилить контроль за пожарной безопасностью в ТЦ
пожарная / Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Контроль и надзор за пожарной безопасностью в торговых центрах и местах массового пребывания людей необходимо усилить, поскольку такие вопросы напрямую связаны с жизнью людей. Такое мнение высказал заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Он отметил, что в России стоит уделить повышенное внимание культуре противопожарной безопасности. Стоит пересмотреть нормы действующего законодательства, чтобы снизить число пожаров.

— Неоднократно мы слышим на экспертных площадках, что необходимо пересмотреть мероприятия, которые связаны с проверками в торговых центрах, местах массового пребывания людей, — отметил он в комментарии НСН.

Выборный добавил, что пожары в ТЦ происходит по разным причинам. В некоторых случаях причиной пожара может стать безалаберность работника, а в других – грубое нарушение правил противопожарной безопасности.

12 декабря пожар произошел в торговом центре «Стройпарк» в подмосковной Балашихе. На открытой площадке возле торгового центра загорелись стройматериалы, затем огонь перешел на здание, передает «360».

Сотрудники Следственного комитета выяснят причину возгорания в ТЦ «Стройпарк» в Балашихе. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в понедельник, 12 декабря.

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