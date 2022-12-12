Ефимов: В индустриальном парке «Руднево» разместятся высокотехнологичные производства

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На территории индустриального парка «Руднево» будут размещены предприятия, выпускающие микроэлектронику, медицинские изделия, а также высокотехнологичные производства. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— На его территории разместятся предприятия по выпуску микроэлектроники и медицинских изделий и высокотехнологичные производства. Также на базе «Руднево» появится федеральный Центр беспилотных авиационных систем, который объединит компании отрасли для повышения эффективности и ускорения разработок в данной сфере, — сказал он.

Заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев добавил, что на данный момент рабочие завершают строительство девяти новых производственных корпусов. Они будут предназначены для любого вида производств.

Председатель Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко отметил, что качество выполнения строительных работ на территории индустриального парка находится под постоянным контролем. Специалисты провели уже около десятка проверок.

По словам генерального директора ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадия Дегтева, в «Руднево» будут доступны лучшие инфраструктурные возможности. В процессе обустройства корпусов рабочие обеспечили чистые комнаты, инженерию и возможность установки кран-балок.

Алексей Добашин, генеральный директор концерна «Крост», выступающего в качестве главного подрядчика, подчеркнул, что отдельное внимание в обустройстве «Руднево» уделяется развитию полноценной инфраструктуры технопарка.

До этого Владимир Ефимов сообщил, что число безработных в столице, зарегистрированных в службе занятости, с начала года снизилось на 20,5 процента. Он уточнил, что в настоящее время в городе числится 29 тысяч человек, не имеющих места работы.