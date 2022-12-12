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Приметы и советы

Травматолог назвал три симптома начинающейся грыжи позвоночника

Анастасия Колоскова
Общество
Травматолог назвал три симптома начинающейся грыжи позвоночника
Фото: shutterstock

Тянущие боли в спине, а также приступы сильной боли в ногах и руках являются первыми признаками грыж и протрузий межпозвоночных дисков. Об этом рассказал врач — травматолог-ортопед, нейрохирург Ренат Нурмухаметов.

— К возникновению грыж и протрузий ведет не только поднятие тяжестей и непомерная физическая нагрузка, как принято считать, а еще в более выраженном значении возникновению этой патологии подвержены люди с малоподвижным и сидячим образом жизни, плохим мышечным корсетом спины, — объяснил специалист.

Он добавил, что у межпозвоночного диска нет сосудов, поэтому питательные вещества поступают в него непосредственно во время движения. Из-за нарушения этого процесса волокна быстро увядают и стареют.

Врач порекомендовал заниматься профилактикой подобных заболеваний еще до появления симптомов. Для этого он призвал делать при сидячей работе каждый час перерыв на зарядку, а также ввести в привычку регулярные занятия гимнастикой и лечебной физкультурой.

Нурмухаметов также предупредил, что заниматься спортом с поднятием тяжестей можно только под контролем тренера. При прострелах боли, а также онемении и слабости в конечностях он посоветовал незамедлительно обратиться к врачам, так как это может быть признаком компрессии нервных структур, передает Life.ru.

До этого «Вечерняя Москва» узнала у врача-геронтолога Михаила Абрамова, какие привычки продлевают жизнь.

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