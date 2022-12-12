Как продлить себе жизнь

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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что показатель ожидаемой продолжительности жизни с конца 2021 года вырос в России на 1,8 года. Кроме того, ожидается, что он продолжит увеличиваться. «Вечерняя Москва» узнала у врача-геронтолога Михаила Абрамова, какие привычки продлевают жизнь.

Как отметил специалист, мировой рынок тратит на борьбу со старением по меньшей мере 110 миллиардов долларов в год, а в ближайшее десятилетие эта цифра вырастет до 610 миллиардов. В эту сумму входят всевозможные лабораторные исследования и масштабные эксперименты. Однако британскими учеными давно доказано, что продолжительность жизни зависит не только от косметологии или препаратов.

Во многом она зависит от пяти важных факторов, соблюдая которые, человек может прожить дольше. К ним, по словам Абрамова, относятся:

Сбалансированное питание;

Регулярные физические нагрузки;

Отказ от пагубных привычек;

Поддержание здорового веса;

Полноценный сон.

— Это именно те столпы, на которых зиждется жизнь, — подчеркнул геронтолог.

Например, регулярный плохой сон может вызывать такие проблемы со здоровьем, как ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет и ожирение, предупредил врач. А вот полноценный восьмичасовой сон является одним из гарантов долголетия.

Кроме того, по мнению Абрамова, важно не забывать про физические нагрузки. Им следует уделять не менее 30 минут в день.

— Следите за своим весом. Если у вас индекс массы тела превышает допустимую норму, то это плохой сигнал. Значит, пора заняться своим рационом и включить в свои планы поход в спортивный зал. Употребляйте только свежие продукты, не ешьте жареные блюда, лучше употреблять отварные продукты или те, которые приготовлены на пару, — посоветовал геронтолог.

Алкоголь и курение — привычки, которые вызывают зависимости и онкологические процессы в организме, напомнил врач. Для взрослого человека допустимо употребление одного бокал вина или пива в сутки на одну порцию приема пищи.

Согласно исследованиям международных ученых, все те люди, которые следовали упомянутым пяти пунктам, продлили свою жизни в среднем от 5 до 10 лет, добавил Абрамов. Те же, кто не следил за питанием, плохо спал, злоупотреблял курением и алкоголем, прожили довольно короткую жизнь, заключил специалист.