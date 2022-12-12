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Состоялась церемония награждения лауреатов премии «Золотой граммофон»

Араз Салехов
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Состоялась церемония награждения лауреатов премии «Золотой граммофон»
Фото: пресс-служба Русской Медиагруппы

В субботу, 10 декабря, на сцене «ВТБ Арена» состоялась XXVII Церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон».

Впервые в истории были изменены правила выбора лауреатов премии: статуэтки получили композиции, которые хотя бы один раз оказывались на вершине музыкального хит-парада радиостанции «Русское Радио».

Так, лауреатами премии стали: Полина Гагарина, Николай Басков и дуэт Димы Билана с Zivert. Также награду получили Дмитрий Маликов за композицию «Ночь расскажет» и Ирина Дубцова за песню «Гештальты». Помимо этого, в списке лауреатов премии оказались Владимир Пресняков и Артемий Пресняков с песней «Все нормально», Artik&Asti, дуэт Dabro, а также Слава и Анна Семенович с треком «Бумеранг».

Обладателями заветной награды стали также Мот, Filatov & Karas, Стас Пьеха, Марина Бриз, Emin и Митя Фомин. Кроме того, певица Anna Asti получила «Золотой граммофон» за трек «По барам», Сергей Лазарев за композицию «Танцуй» и Люся Чеботина за песню «Солнце Монако».

Звезда российского шоу-бизнеса Jony также попал в список обладателей награды за композицию «Титры». В этот день без награды не остались Ханна, Лариса Долина, Григорий Лепс, ЮрКисс и ВладиМир, а также дуэт Hammali&Navai.

«Русское Радио» поблагодарило партнеров церемонии, в числе которых оказалась и газета «Вечерняя Москва».

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