Reuters: США пригласят Россию на заседания форума АТЭС в Сан-Франциско в 2023 году

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Россия получит приглашение на заседание форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в следующем году. Об этом сообщает Reuters.

— Как хорошие управляющие АТЭС США пригласят Россию, — говорится в сообщении.

При этом американский чиновник Мэтт Мюррей не уточнил, предполагается ли присутствие на мероприятии президента России Владимира Путина.

До этого американский вице-президент Камала Харрис заявила, что следующая встреча лидеров АТЭС пройдет в ноябре следующего года в Сан-Франциско. По словам временной поверенной в делах США в России Элизабет Руд, Вашингтон намерен обеспечить полное участие всех делегаций в саммите АТЭС летом следующего года в соответствии с законами и нормами Америки.

В этом году российский лидер не принимал участие на саммитах «Большой двадцатки» (G20) и Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

При этом Путин прилетел в Бишкек для участия в саммите ЕАЭС. У него также запланирована встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Мероприятие проходило в столице Киргизии в пятницу, 9 декабря, в узком и расширенном форматах.