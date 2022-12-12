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Специалисты установили, кто похоронен в саркофаге под Собором Парижской Богоматери

Евгений Жуков
В мире
Специалисты установили, кто похоронен в саркофаге под Собором Парижской Богоматери
Фото: Unsplash

Ученые идентифицировали одного из похороненных в саркофаге под Собором Парижской Богоматери. Об этом в понедельник, 12 декабря, британское издание The Guardian.

Имя одного из погребенных было указано на медной табличке, установленной на свинцовом гробу. Им оказался каноник Антуан Де Ла Порт, скончавшийся еще в начале 18 века. Ученые выяснили, что священнослужителю было 83 года.

По словам исследователей, Де Ла Порт был очень богатым и влиятельным человеком. Им были заказаны некоторые произведения искусства, которые на сегодняшний день хранятся в Лувре. Например, в списке экспонатов обозначено полотно живописца Жана Жувене «Месса каноника Антуала Де Ла Порта».

Помимо этого, ученые выяснили подробности о покоящемся в еще одном гробу, найденном в Соборе Парижской Богоматери. Экспертам не удалось идентифицировать его личность, но они установили, что этот мужчина, скончался приблизительно в возрасте 30 лет и принадлежал к элитному сословию. Такой вывод ученые сделали на основании расположения захоронения мужчины.

Кроме того, они выяснили, что у него имелось хроническое заболевание, которое привело к тому, что все зубы молодого человека были разрушены. Также в ходе исследований была выявлена определенная деформация черепа, которая могла произойти в результате ношения головного убора или повязки в младенчестве.

После изучения его тазовых костей специалисты сделали вывод, что мужчина хорошо держался в седле.

В ноябре сообщалось, что археологи нашли в Египте две мумии женщин с татуировками-оберегами. Останки принадлежат женщинам, умершим в возрасте от 25 до 34 лет. Символы на их телах были нанесены в области поясницы. По словам специалистов, татуировки связаны с божеством Бесом, который, как полагали, оберегал женщин и детей, особенно во время родов.

захоронение Археология Собор Нотр-Дам де Пари
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