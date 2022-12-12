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Песков: Официальная информация о приглашении России на форум АТЭС в Кремль не приходила

Араз Салехов
Политика
Песков: Официальная информация о приглашении России на форум АТЭС в Кремль не приходила
Фото: Администрация президента РФ

В Кремль не поступила официальная информация по поводу приглашения России на форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом в понедельник, 12 декабря, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Пока кроме сообщения ничего нет. По официальным каналам пока никаких действий, — отметил он.

Пресс-секретарь президента РФ уточнил, что «нужно ориентироваться, прежде всего, на официальные источники», сообщает РИА Новости.

До этого Reuters сообщило, что Россия получит приглашение на заседание форума АТЭС в следующем году. Американский чиновник Мэтт Мюррей не уточнил при этом, предполагается ли присутствие на мероприятии президента России Владимира Путина. Также американский вице-президент Камала Харрис заявила, что следующая встреча лидеров АТЭС пройдет в ноябре следующего года в Сан-Франциско.

По словам временной поверенной в делах США в России Элизабет Руд, Вашингтон намерен обеспечить полное участие всех делегаций в саммите АТЭС летом следующего года в соответствии с законами и нормами Америки.

Напомним, что в этом году российский лидер не поучаствовал на форуме АТЭС.

Дмитрий Песков АТЭС Россия США Кремль
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