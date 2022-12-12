Олег Артемьев: Внедрение цифровых инноваций вывело работу Мосгордумы на качественно новый уровень

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Столичный парламент начал работать на новом уровне благодаря использованию цифровых инноваций. Об этом в понедельник, 12 декабря, заявил депутат Московской городской думы, герой России Олег Артемьев.

— Московская городская дума стала лауреатом двух престижных премий в области цифровых инноваций. В конце ноября МГД получила награду Национальной премии в области промышленных и цифровых технологий «Приоритет-2022», а в начале декабря столичный парламент стал лауреатом премии ComNews Awards, — поделился он.

Парламентарий назвал заслуженным такое внимание профессионального и экспертного сообщества к деятельности Мосгордумы. В подтверждении своих слов Артемьев напомнил, что на данным момент там идет активное внедрение цифровой трансформации.

— Во время пандемии коронавируса Мосгордума провела первое в своей истории дистанционное заседание, после чего удаленная работа парламента стала нормой и продолжалась в течение всего периода действия ограничений. Это решение обеспечило непрерывность и бесперебойность работы органа городской законодательной власти, — цитирует Артемьева агентство городских новостей «Москва».

В конце ноября парламентарий заявил, что детское техническое творчество, поддержка различных форматов соревнований и чемпионатов позволяют развивать будущее поколение инженеров, разработчиков и ученых. Как уточняется, столичные школьники готовятся принять участие в региональном этапе международного соревнования First Tech Challenge, в рамках которого дети продемонстрируют свои лучшие наработки.